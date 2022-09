Terapeut Laura Valk ja tema kuum step-by-step guide enda seksuaalsuse avastamiseks

Vibraatoriga orgasmi saamine ei ole Laura sõnul aga võrreldavgi nende kogu kehaliste naudingutega, milleks naistena tegelikult võimelised oleme. „Minu kogemuses on vibraatoritega eneserahuldamine selline, et boom! – teed teki all kähku ära ja kõik. See ei ole rituaal ja ei anna laias laastus midagi, sest ka orgasmi mõttes on see justkui närviline orgasm. Jah, me saame orgasmi, kuid energia ja tõeline nauding ei jõua kehas nii kiiresti tärgatagi. See tuleb sellest, et vibraatorid on ebaloomulikult tugevad. Tean, et on sekspoodide eestvedajaid, kes väidavad, et vibraator naise tundlikkust ei mõjuta. Aga selle peale tekib mul küsimus, et kui me räägime suurtest tootjatest, siis miks iga järgmist toodet reklaamitakse kui 20% tugevamat stimulaatorit? Miks see siis vajalik on, kui tundlikkus pole langenud? Ka mina olen vibraatoreid proovinud, kuid isegi kui valisin tellides „õrnemapoolse“ lelu, oli mul seda ainuüksi käe vastas hoides juba ebameeldiv, rääkimata kliitorist, kus on tuhandeid närvilõpmeid. Tegelikult on meil täisväärtuslikeks naudinguteks kõik olemas. Meil on käed ja partneriga koos olles keeled ning suu. Ma ei ütle, et vibraatoreid kasutada ei tohi – tohib ikka, aga see ei peaks olema ainus viis naudinguid kogeda. Siin on lihtsalt see aspekt, et naised tahavad olla hästi tugevad, graafikud on väga täis, ja siis ongi vaja, et võtaksid selle väikese „akutrelli“, teeksid kiiresti sutsaka ära ja läheksid uuesti meestemaailma vallutama. Päriselt on naise kehal ülessoojenemiseks ja avanemiseks aega vaja. Ülestimulatsiooniga on seda väga keeruline saavutada. Orgasm tuleb, kestab võib-olla mõned sekundid ja sellega asi piirdub. Võttes aega ja just vastupidi, naudinguid pikendades ning klassikalist tippu jõudmise orgasmi edasi lükates (sama kehtib meeste puhul ka), pikenevad orgasmid mitmeminutilisteks naudingulaineteks ja mõnusümfooniaks, mida on tunda isegi kõrvalestades ja juukseotstes.“