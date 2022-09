Tallinna kunstigümnaasiumi direktor eestikeelsele haridusele üleminekust: mind paneb imestama, kui öeldakse, et meil pole selleks ühtegi toimivat meetodit

„Tervitan hommikul õpilasi uksel – mõnele lapsele on see ainus hetk päevast, mil keegi temaga räägib,“ ütleb Tallinna kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults, kes rakendab juhtimises start-up-maailmast saadud teadmisi ning usub, et on viimane aeg tõmmata Eesti hariduse viltune PISA-torn otseks.