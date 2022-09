See on põhjus, miks Kate Middleton ja Meghan Markle kannavad kuninganna mälestussündmustel pärlkõrvarõngaid

Kuninglik traditsioon näeb ette, et leina ajal kantakse kõrvas pärlkõrvarõngaid. See tava ulatub kuninganna Victoria valitsemisaega, mil monarh kandis just neid ehted oma abikaasa prints Alberti matustel. Pärlid kujutavad pisaraid ja nii on see komme säilinud põlvest põlve. Eelmisel aastal toimunud prints Philipi matusel kandis neid ka kuninganna Elizabeth II.