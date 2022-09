Nende sümptomite korral võib Inimene kannatada seksisõltuvuse all

Ühe olulise sümptomina võib välja tuua konditsiooni peitmise ja üleüldise salatsemise. Sõltuvuse all kannatav inimene saavutab oma probleemi peitmises nii-öelda meistriklassi — asi hoitakse saladuses nii abikaasa, partneri, pereliikmete kui ka sõprade eest. Olukorraga kaasneb reeglina ka valetamine oma tegemiste kohta ja üksikasjade varjamine oma käimiste-toimetamiste asjus. Salatsemine ja sõltuvuse varjamine ei õnnestu aga kõigil — vahepeal on sümptomid avalikud ja selgesti äratuntavad. Inimene võib seksisõltuvuse all kannatada, kui tal on mõni või kõik järgnevatest sümptomitest: