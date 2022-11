„Ma ei tea, kas see on nüüd õnn või õnnetus, aga oma 29 elatud aasta juures on mul õnnestunud ainult ühes pulmas käia. Seegi polnud suur trall, vaid minu õe tagasihoidlik pulmapidu pereringis. Üks saldo nende õnnetute numbrite taga on siiski päris korralik: võin uhkusega öelda, et ma ei ole veel üheski pulmas pruudikimbuta jäänud. Kuigi meid, gravitatsiooni eirajaid, oli peol ainult kolm, oli see sellegipoolest korralik olelusvõitlus, kus sai tunda ligimese küüneviha. Aga minu käes see kimp viimaks maandus! Nii et võin vist pulmadest kirjutada küll, sest mine tea...“