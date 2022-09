LÄHIKAADER | Tanja: loovisikute elu on üleelamiste koha pealt nagu sõit Ameerika mägedel

„Loovad inimesed on hästi veidrad. Meil on neid kodus lausa kaks. Loovisikute elu on üleelamiste koha pealt nagu sõit Ameerika mägedel. Tore on, kui me ei ole mõlemad korraga parasjagu suurel kiirusel alla kihutamas. See natuke tasakaalustab. Aga vahepeal juhtub sedagi, et mõlemad istuvad omaette ega taha midagi rääkida.“