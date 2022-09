Ema ja tütar said korraga vähidiagnoosi: palusin õdedelt, et hoiaksime minu rinnavähki ema eest saladuses

Rasina endises rüütlimõisas suvitab kunstnik ja portselanimaalija Mariliin Kindsiko-Singh (46), kelle valdused on justkui mõnest Wes Andersoni filmist – kõik näib loogiline, aga samas täiesti sürreaalne. Natuke elusam kui elu. Näib, et rammus maaõhk on oma ülesannete kõrgusel, sest naisele otsa vaadates ei viita miski sellele, et vaid kolm aastat tagasi leidis ta oma rinnast kahtlase tüki. Hiljem sai see arstidelt ka nime – agressiivne rinnavähk.