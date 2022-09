Ärkamisaeg

Kell on neli hommikul. Mul ei ole und, kohe üldse mitte. Olen Chicagos, kuhu sõitsin meie seekordset kaanelugu tegema. Olgugi et ööbin täiesti linnasüdames, vaatan aknast välja ja ei näe ühtegi autot ega inimest. Kõik on kottpime. Tundub, et kui New York on linn, mis kunagi ei maga, siis Chicago on aru saanud kaheksatunnise une sügavamast väärtusest.