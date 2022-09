Tallinn Fashion Week tuleb taas: sel aastal näeb just nende moedisainerite loomingut

Tänavused Kuldnõela nominendid on Liina Stein, Vilve Unt ja Diana Arno. Hõbenõela nominendid on Ennos ja Hannes Rüütel. Kuldnõela žürii annab kolmandat korda välja ka parima aksessuaaride looja auhinna Kuldne Nõelakoda, mille nominendid on tänavu Vivian Vau, Anneli Tammik ja Liis Kalda.