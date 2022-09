Üllas, aga väga halb teguviis päras suhte lõppemist: jääme sõpradeks

Tõenäoliselt arvasid juba ära, et see tüüpiline viga on tihedalt seotud meeleheitliku lausega, mida tahetakse lahkuminekuprotsessis teisele poolele kinnitada: „Jääme ikka sõpradeks!” Mõte selle taga võib ju üllas olla, aga tegelikult on see väga halb teguviis ja on mitu põhjust, miks nii on.