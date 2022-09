Üksi ja rahul: milleks mulle kellegi haisvad sokid ja vingumine? Ei, aitäh!

“Mehi on meil Eestis vähe ja need vähesedki ei vasta kooselu või isegi seksi silmas pidades soovitud standarditele. Mehed kurdavad jälle, et eestlannad on enamasti bitch'id, kes jahivad ainult raha. Ootuste lõhe on mõlemal poolel sügav, et mitte öelda ületamatu,” räägib särasilmne ettevõtja Maret, lopsakate kehavormidega naine, keda eesti mehed kogu elu liiga paksuks on pidanud.

Lisaks ebastandardsele figuurile on Maretile ette heidetud liigset võimekust, aga ka seda, et ta ei armasta kodus süüa teha. “Ma pole doktorikraadiga modell, kelle elu sisuks on mehi teenindada, mis parata.”