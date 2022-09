Tallinn Fashion Week | Donna Nordica soovib vähendada hirmu elu, muutuste ja tuleviku ees

Donna Nordica loovmeeskond loodab, et see kollektsioon aitab kõigil teha eneses rohkem ruumi armastusele, vähendada hirmu elu, muutuste ja tuleviku ees. Üks aeglase moe kleit, mil on igaviku sõnum ja mis on kantav nii selle talve pööriööl kui ka tulevaste aastate pimedamatel õhtutel, toob brändi sõnul valgust, head tuju ja rõõmu igaühe päeva.