FOTOD | Disainiööl toimus kestlikule rõivadisainile pühendatud etendus D_O_M – Disain On Moes

Oma loominguga astus üles kunstnike kollektiiv SORCERER (Agathe Peri, Alissa Naaber, Greta Liht, Gaida-Erica Pärn, Kirke Talu), kes on pühendunud materjalide taaskasutamisele ja skulpturaalsete teoste loomisele. SORCERER sulandab teadlikult kokku eheda ja sünteetilise, eeterliku ja groteskse, et luua kontraste ja vastandumisi. Kunstnike eesmärk on pakkuda emotsionaalset kogemust – eirates ja purustades traditsioonilisi soorolle, esteetilisi standardeid ja materjalide vahelist hierarhiat. Selle tulemusel valmivad aksessuaarid, rõivad ja esemed, mis mõjuvad sageli metsiku ja mõistusetuna.

Disainer Mare Kelpman esitles enda brändi Kelpman Textile alt rahva seas juba tuntud ja armastatud aksessuaare ja rõivaid. Olulised märksõnad Kelpmani loomingus on naturaalsus, kvaliteet, limiteeritud kogused ja väike jalajälg. Disainer Kelpman kontrollib kogu toodete tootmisprotsessi, koob kangad Soomes vanade tööstuslike Dornier masinatega ja viimistleb need kemikaale kasutamata. Ökoloogiline jalajälg on minimaalne, kuna kogused tehakse vastavalt tarbimisele. Ambitsioon ei ole tegeleda niivõrd moeloominguga, vaid luua põhjamaise kliima jaoks sooje ja tervislikke rõivaid.

Sündmuse üheks osalejaks oli ka hinnatud moedisainer Lilli Jahilo, kes näitas rõivaid enda 2020. aastal alguse saanud initsiatiivist „Lilli Jahilo Uus Ring“. Algatuse eesmärk on tuua tarbimistsüklisse tagasi rõivad, mis nende senistel omanikel kasutust ei leia. „Uue Ringi valikus on Lilli Jahilo brändi kleidid, mis on varem juba omaniku leidnud, ent mis erinevatel põhjustel on neil kappi seisma jäänud. Pikendamaks selliste toodete tarbimisiga, saab nad tuua moemajja müügile, kus nad leiavad tee järgmise kandja südamesse ja garderoobi,“ kirjeldab ettevõtmise tagamaid disainer Lilli Jahilo ning lisab, et kõikidele Uue Ringi kleitidele tehakse põhjalik kvaliteedikontrolli ja vajadusel vahetatakse voodrid-lukud.