5 parimat isepruunistajat loomuliku ja kauapüsiva jume saavutamiseks!

Selleks, et suvine jume püsiks kauem tuleb nahka niisutada ning kasutada selleks kergelt toonivaid kehakreeme. Üheks heaks mooduseks on kasutada looduslikest koostisosadest valmistatud Isle of Paradise toonivat kreemi, mis loob värske päevituse efekti. Nii on sinu nahk igapäevaselt jumekas, niisutatud ning kaunilt kuldse jumega. Tänu kiirelt imenduvale koostisele ei jää nahk õliseks ja tulemus on siidiselt pehme ja särav. See on hea nipp kiireks jume värskenduseks just kevadel, kui saab talve riided kappi ära panna ning kanda pigem seelikuid ja kleite.