Unenäod seksist: miks sa neid näed ja mida need tähendavad?

Unenäod seksist juhtuvad meie kõigiga, hoolimata sellest, kas oleme parajasti vallalised või suhtes. Suur osa meist on ärganud üllatusega, meenutades seda inimest, kellega unenäos intiimsed olime. Kuid kas see ka tähendab, et alateadlikult soovime temaga magada?