JÄRJEJUTT | Neljaliikmelise Eesti pere ema: koliks õige Prantsusmaale elama?

On lihtsalt imeline, et minu peret on õnnistatud samasuguse rännuhimuga. Seega, see uitmõte meeldis ka neile. Tundub, et meie geenides on suurel hulgal seda omadust, mille jaoks sakslastel on ilus sõna – Fernweh. Nii suur igatsus kaugete kohtade järgi, et lausa valus hakkab.