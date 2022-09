Kogu tulbimüügi aja lootsid nii Khrystyna kui ka tema töötajad ja lähikondsed, et see kõik kohe-kohe lõppeb – nad naasevad oma elude juurde ja hakkavad kõike uuesti üles ehitama. „Maikuuks, kui tulbid olid otsa saanud ja mina ka, sest olin maganud öösiti keskmiselt kolm tundi, sain aru, et meil on vaja uut strateegiat. Vana enam ei tööta.“