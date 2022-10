Noorusajal ei tekkinud mul jooksmise vastu kordagi tõmmet. Tegin seda alati rohkem kohustuse (loe: kehalise kasvatuse tunni) kui tahte pärast. Mäletan mitmeid kordi, kui õpetaja otsustas meid saata staadioni asemel pikemale linnaringile. Ma ei tea, mitu korda ma selle distantsi päriselt otsast lõpuni läbisin. Eredamalt on meeles, kuidas istusime tüdrukutega kambakesi koolimaja kõrvaltänavas õunapuu all, nosisime pea kohalt nopitud vilju ja jälgisime kella. Kui aeg tundus küps, tegime paar kiiremat sammu, et võluda palgeile usutav puna. Olime ju ometigi pikast tiirust rampväsinud. Kaval petuskeem toimis esimese vahelejäämiseni.