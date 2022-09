Eesti kudumibränd Woolish tähistas seitsmendat sünnipäeva ja astub üha suuremaid samme välisturul

Woolishi kunagine eesmärk oli näha iga päev vähemalt 10 mütsi või toodet tänaval koos oma peremehega kõndimas-jooksmas-sõitmas. Iga hooajaga oleme sellele eesmärgi poole püüelnud ja tänaseks võime uhkusega öelda, et kõik see 7 aastat on end ära tasunud. Tänaseks päevaks on Woolish kodumaal tuntud ja armastatud bränd.