Pornotööstuses 15 aastat tegutsenud režissöör Erika Lust: ma tahan näidata seksi — see on palju emotsionaalsem kui lihtsalt porno

Porno pole üldiselt teema, mida kohvikus sõb­rannadega sarvesaia ampsates arutada või millest õdusal õhtusöögil sõpradega pikemalt vestelda. Kõik on seda näinud, kuid nähtust mul­jetamine on pigem kohatu — ah, las see jääda teismeliste poiste ja higiste vanameeste pärusmaaks!