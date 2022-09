Tallinn Fashion Week | Lotte Jürjendal toob moenädala lavale ainueksemplarina valminud kunstiteosed

Lotte Jürjendal on kunstnik ja muusik, kes tegeleb lisaks veel kujutava kunstiga. Ta on õppinud EKAs klaasikunsti ning elanud lähiajal viis aastat Inglismaal. Stiililiselt on tema loodud brändi Varvara Boutique’i mood palju mõjutatud antiikajastutest nagu barokk, rokokoo ja kuninganna Victoria ajastu, kuid kontseptsiooniliselt seotud ka futurismiga.