FOTOD | Milano moenädal: kuidas on omavahel seotud Kim Kardashian ja Dolce & Gabbana?

Kardashiani seos maailmakuulsa brändiga ulatub teisemeikka- ta kasvas üles koos musta labradori Gabbana ja väikese Chihuahuaga, kelle nimi oli Dolce. Viimast sai näha ka tõsieluseriaalis „Keeping Up With the Kardashians“. Kimi õe Kourtney Kardashiani pulmapidu peeti Dolce & Gabbana villas Portofinos. Piduliku sündmuse puhul riietas Kim kõik oma õed D&G loomingusse.