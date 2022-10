Külmad ilmad on kohal. Kuidas nii toas kui ka õues soojas püsida?

Me kõik teame seda ütlust halbade ilmade ja riietuse kohta ja eks see ole ju tõsi. Kui end tõesti ilmale vastavalt riidesse panna, siis on värskes õhus peaaegu alati hea olla. Sama käib ka tubade kohta. Nüüd, mil siseruumid harjumuspärasest veidi jahedamaks jäävad, tuleb ka kodu- ja tööriided hoolikamalt läbi mõelda.

Nautical Partnersi esinduskauplusest Kakumäel või laia valikuga e-poest aadressil www.nautical.store leiab kõike, mida uueks hooajaks soojahoidmiseks vaja võiks minna, nii tuppa kui ka õue. Alustades kampsunitest ja lõpetades mugavate matkapükste ja soojade mantlitega.

Pelle Pettersoni tehnilised püksid on valmistatud neljas suunas venivast ja kiiresti kuivavast kangast, millel on väga vastupidavad ja venivad tugevdused. Kangas on vetthülgav, hingav ja kulumiskindel. Samas tagavad neljasuunaline venivus ja kerge kaal täieliku liikuvuse.

Tuppa, matkale ja merele

Nautical Partners toob Eesti inimesteni Rootsi kvaliteetbrändid Holebrook ja Pelle Petterson, kelle valikust leiab igaüks midagi, mis neid kõnetab. Aktiivset eluviisi armastavaid inimesi huvitavad kindlasti Pelle Pettersoni tehnilised matka-, suusa- ja purjetamisrõivad, hubasust ja soojust hindavaile pakub kindlasti huvi Holebrooki lai valik kudumeid.

Kvaliteetsele aeglasele moele keskenduv kauplus on ainulaadne nii oma tootevaliku kui ka selle poolest, et on avatud aasta ringi. Kui ülejäänud Haven jääb sügishooajaks pigem vaikses, hoiab hubane poeke lippu kõrgel ja võtab kõik huvilised suure rõõmuga vastu.

Pehmed ja kohevad

Praeguseks on ilmselt paljud leppinud sellega, et sel talvel peab tubades hoidma veidi madalamaid temperatuure, kui varasemalt harjunud oleme. See võib alguses küll veidi tuska valmistada, aga on teisalt suurepärane võimalus endale mõni õige soe ja kohev kampsun soetada.

Laiade varrukatega villasegune Susanne sviiter näeb kaunis välja ja hoiab sind iga ilmaga mõnusalt soojas.