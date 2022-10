Karolin Kuusik tutvustab selle sügise saapatrende

Kõrge säärega saapad

Eriti vajalikud on kõrge säärga saapad juhul, kui oled seelikute ja kleitide austaja, sest laiemad püksid kõrge säärega saabaste sisse ei mahugi. Sellised saapad muudavad jalad sihvakaks ega lähe niipea moest.

Lahe Chelsea

Need universalsed saapad on hetkel kõikjal ja seda põhjusega. Need sobivad absoluutselt kõigi riiete ja stiilidega mängides ägedaks nii naiseliku kleidi, kui ka üles keeratud säärtega teksad. Peale viska kas mantel või jope.

Nööritavad saapad

Kui varem kuulusid nööridega saapad alternatiivkultuuride stiilisõnastikku, siis tänapäeval võib neid leida kõikjalt. Kuulsate Dr. Martensite kõrval on valikus ka sportlikuma ja maalähedasema puudutusega eksemplare. Viisakama riietuse juurde vali šikima joonega musta värvi nööridega saapad.

Terava ninaga saapad

Terava ninaga saabaste esimeseks boonuseks on see, et need muudavad jalad sihvakamaks. Eriti ilusad on need saapad sukapükste ja miniseelikuga, kitsaste liibuvate pükstega või hoopis retuusidega. Peale viska nahktagi või trendikas laiema lõikega bleiser. Ka trendikate alt laienevate pükste alla sobivad just terava ninaga saapad.

Legendaarsed kauboisaapad

Metsik Lääs on meid sel sügis-talvel enda lummusesse tõmmanud. Kauboisaabastest inspireeritud jalavarjud on nii coolid, et võivad ka väga lihtsale riietusele täiesti uue elu anda. Need sobivad igal ajal ameerikalike teksadega, aga ka lendleva midipikkuses kleidiga.



Lumesaapad.