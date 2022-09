Tallinn Fashion Week | Inga Vatsk-Laasneri minimalistlik kollektsioon on saanud mõjutusi nii tänavamoest kui kunstist

I V L on Inga Vatsk-Laasneri kaubamärk, mis on loodud realiseerima enda personaalset stiilitunnetust moes. 2017. aasta sügisel asutatud bränd on sõltumatu ja ei raamista end hooaegadega. I V L on aeglaselt loodud kaasaegne ja kvaliteetne mood, mis usub teadlikku tarbimisse.