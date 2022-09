Iraani naine: pearäti kandmine peaks olema vabatahtlik

ÜRO inimõiguste ülemvolinik Nada al-Nashif kinnitab, et on tõendeid sellest, kuidas noore naise pead peksti kurikaga ning vastu politseiautot. Iraani politsei eitab vägivalda, öeldes, et 22-aastase naise süda ütles ootamatult üles. Kannatanu perekond on aga öelnud, et naine oli täie tervise juures noor inimene.