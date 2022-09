Täna tunnen, et see on möödanik. Kätte on jõudnud kõige õnnelikum aeg minu elus, sest olen lõpuks aru saanud, et mul pole kunagi mitte midagi viga olnud. Mind pole olnud liiga palju. Ei, olen lihtsalt liiga palju vales kohas olnud. Olen perfektne, aga õige mehe jaoks.