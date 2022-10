Tallinn Fashion Week | Week Alexanderlingi uus kollektsioon on inspireeritud maaelust, rõhudes traditsioonide hoidmisele

Selle kollektsiooniga võtab Alexanderling kokku hooaja tendentsid nagu vesihall, helesinine, kohvipruun ning ajatu must. „Karmid tekstuurid villaste voodrita mantlite näol on kooskõlas läbipaistvuse ja pitsiga, vormudes kollektsiooniks, mis on meisterlikult tasakaalustatud klassikaliste lõigete ja aktuaalsete moetrendide vahel selliselt, et üldnägemus tundub veetlevalt kindel.“