Tallinn Fashion Week | Värske bränd Minimene toob moenädala lavale rõivad pidevas liikumises olevatele lastele

„On ju laste päevad täis jooksu ja mänge lasteaias või koolis, müramist ja turnimist, jalutuskäike ja rattasõite, kodust pereaega, aga samas ka külas, kohvikus, kinos või teatris käimist. Selles pidevas tegutsemises on lastel vaja riideid, mis igaks elujuhtumiks ühtviisi hästi sobiks, oleks materjalilt ja lõikelt pehmed ja mugavad, aga samal ajal väljanägemiselt viksid ja viisakad. Et saaks kasvõi kogu päeva erinevad toimetused ära teha samade riietega,“ tutvustab bränd kollektsiooni sündimise tagamaid.

Minimese uus kollektsioon toetub suuresti üldisele trendile – nagu täiskasvanute mood on muutunud oluliselt mugavamaks, nii ka lasteriided. Kollektsioon ei taha olla pretensioonikas - see on basic garderoob, mida on kerge sobitada muu riidekapi sisuga.