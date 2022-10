Dr David Weeks Edinburghi kuninglikust haiglast avaldas psühholoogiakonverentsil oma kümneaastase uurimistöö tulemused, mis näitasid, et aktiivse seksuaaleluga vanemad mehed ja naised näevad oma east 5–7 aastat nooremad välja. Noorendava efekti saamiseks ei pea igal öösel vooditangot tantsima! Tegelikult leidis Weeks, et kvaliteet on sama oluline kui kvantiteet ning noorendav efekt on suurem, kui seksis on mängus ka tunded.