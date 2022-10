Tallinn Fashion Week | Haruu: püüdleme selle poole, et tooted tooksid kandjale rõõmu rohkem kui hetkeks

Haruu on inspiratsiooni ja elustiili bränd, kus kohtuvad ürgne loodus, jätkusuutlik eluviis ja koos loomine pereettevõttena. Bränd sai alguse 2021. aastal, kui sai teoks soov luua midagi täiesti teistsugust – aastaringselt kantavaid, ent aeglasest moest inspireeritud kvaliteetseid rõivaid.

Nimi Haruu tuleneb hundist. Haruu on karja juht, kes taaselustab meie meeltes teadmise, kui oluline on kuulata oma sisehäält. Juba muistsete indiaanlaste jaoks oli hunt püha loom, kes esindab spirituaalsust ja head vaistu. „Nõnda püüdleme ka meie oma kollektsiooniga selle poole, et luua igasse päeva mõtestatud tooteid, mis kandes looksid rahulolu nende kandjatele, oleksid inspireeritud loodusest ning ajatust stiilist ja tooksid kandjale rõõmu rohkem kui hetkeks,“ selgitab Haruu brändi filosoofiat.