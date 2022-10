Suhtenõustaja: otsa saab jaks, armastus on igavene

Armastusel on lihtne lennelda, kui tunnete teel ühtegi takistust pole — mehel ja naisel on teineteise jaoks aega, neid ei vaeva suured raha-, töö- ega tervisemured. Isikliku arengu ja suhtenõustaja Tiina Tiitus annab nõu, kuidas eluraskustega ühiselt toime tulla, ilma et suhe kannataks.