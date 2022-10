INTIIMNE KAADER | Brigitte Susanne Hunt: rinnad on mul väikesed ja kolmnurksed – üks vaatab ühes suunas, teine teises –, aga mul on suva!

Aknest see-eest olen alati üle olnud. Seda oli lihtne varjata, see ei defineerinud mind. Kui täna tulebki punn, siis tore, järelikult oli äge pidu. Sama lugu on rindadega. Need on mul väikesed ja kolmnurksed – üks vaatab ühes suunas, teine teises –, aga mul on suva! Kui sa oma kompleksi tead, siis proovi seda riietuse või trenniga parandada. Kui tunned, et tarvis, pöördu kasvõi ilukirurgi poole. See pole kellegi asi kommenteerida. Sina tahad end tunda ilusana, nii et palun, mine ja tee! Elame vaid korra.