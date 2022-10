Vali oma moelemmik ning võida smaragdne käekell Goldtime'ilt, piletid Kuldnõela moeshowle ning Anne & Stiili aastatellimus!

Smaragdroheline kombineeritud kullaga Sif Jakobsi käekell on selle sügise kuumim värvikooslus ehete ja käekellade maailmas. Käekellasõbrad võivad rõõmustada, sest see kuninglik värv on jõudnud ka eestlaste poolt palavalt armastatud brändi Sif Jakobs kullakarva käekella sihverplaadile. Käekell on valmistatud roostevabast terasest ning kollase kulla tooniga käekella ehivad säravad tsirkoonid kaunistades oma kandjat igas hetkes.