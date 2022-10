Tallinn Fashion Week | Mammu Couture uuest kollektsioonist: saame särada eredamalt kui kunagi varem

„Kevadised käsitöötikanditega luiged on lennanud sügisesse uues kuues rikkalikul sametil. Mustad ja valged motiivid, marmorit meenutavad seelikud ja palju muud!“ kirjeldab disainer värsket kollektsiooni.

Moemaja loodab, et sel aastal on pidulikud sündmused jälle tagasi ning saame naistena särada eredamalt kui kunagi varem. „Oleme selleks puhuks põhjalikult ette valmistunud ning loonud kollektsiooni, mida saab kergelt kombineerida, andes välimusele alati värske ja uue tulemuse. Mammu Couture on teinud palju uusi tootearendusi, mida saate näha juba Tallinn Fashion Weekil,“ lubab bränd.