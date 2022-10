Tallinn Fashion Week | Siret Design pühendub graatsilistele siluettidele ja kõrgmoest inspireeritud käsitööle

Teist korda Tallinn Fashion Weekil oma loomingut esitlev Siret Design toob koos rõivastega moelavale ka käekotid, mis sünnivad koostöös nahkaksessuaaride brändiga Waltin. Kangast kotid on kaunistatud unikaalsete tikanditega, täiendades rõivastest koosnevat põhikollektsiooni.

Siret Designi bränd on välja kasvanud tantsukleitide tikkimisest ning pikkade aastatega on Siret leiutatud uued tikandite stiilid ja tehnilised lahendused. „Kuna tantsukostüümide juures on kõige tähtsam osa muuta siluett eriti nõtkeks ja väikeseks, samal ajal garanteerides riide elastsuse, siis Siret Designi toodetes kasutakse seda sama tarkust. Kõik tikandid on alati strateegiliselt paigutatud, et luua graatsiline visuaalne siluett. Kunstniku tausta ja mustrite loomist täiendab keha kontuuridega manipuleeriv pärlitöö, luues rõivad, mis on ühtaegu minimalistlikud ja ajatud, kuid samas väga modernsed ja uuenduslikud,“ kirjeldab disainer Siret Esko oma loomingu tagamaid.

Tema sõnul hakkab silma küll pidulikkus ja luksuslikkus, kuid see ei ole midagi üle võlli kohatut või ainult punasele vaibale mõeldut. „Põhjamaisus ja minimalism kõrgmoe kastmes,“ ütleb Siret. Kõik tooted on käsitsi pestavad - modernsed materjalid ei vaja triikimist, mis on ideaalne reisivale naisele. Kollektsioon sisaldab praktilisi ja ajatuid rõivaid, mis pole üksluised, kuid on imelihtsad igapäevaste komplektide juurde sobitada.

„Lõputu hulk erinevaid tikandite stiile ja tehnikaid täiustuvad ajaga, olles tänapäevased. Iga kollektsiooni jaoks on loodud uued tehnilised tikandite lahendused, kus iga toode on ainueksemplar,“ lisab disainer, et ühe toote valmimine võtab aega vähemalt 50-70 tundi, aga on ka suuremaid töid, mille tikkimisele läheb kuu aega.

Piletid 21. oktoobril toimuvale Siret Designi moevaatemängule on saadaval SIIN.