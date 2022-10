Sinu suhe tundub kuidagi liiga hea, et tõsi olla. Aga võib-olla ongi?

Karm reaalsus on, et ebaterved suhted algavad sageli äravahetamiseni sarnase mustriga. Seda tuntakse termini love bombing (armastusega pommitamine) all. Tegemist on suhte algusfaasis kasutatava manipuleeriva taktikaga, kus kaaslane ujutatakse üle tähelepanu, kingituste, komplimentide ja lubadustega – millegagi, mille järele teine on pikalt igatsenud või millest tema eelmises suhtes on vajaka olnud.