Sammudes pilvede suunas

Kui Henessile (27) kirjutan, on ta parajasti jõudnud koos sõbra ja kolleegi Sander Rebasega Ugandasse. See on tema teine reis Ida-Aafrikasse, kus ta oma MTÜga Little Bridge Foundation aitab kohalikul, ligi 400 liikmega kogukonnal liikuda vaikselt, aga visalt parema elu suunas.