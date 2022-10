16 aastat Londonis pole Kriss Soonikust eestlast välja juurinud: koju lähme ikka, must leib kotis

Hiljaaegu lõppenud leitsakukuud veetis Kriss (39) koos poja Karli (3) ja abikaasa Kristoga kodumaal. Kui Karl sai nautida Eesti suveklassikat – meres sulistamist ja muruniitmist –, siis Kriss vaid naerab ja lausub, et kuigi temagi tahaks öelda, et tegeles puhkamisega, siis oleks see alatu vale. „Üritasin leida täiuslikku tasakaalu töötegemise ja Eesti suve nautimise vahel. Kuna kogu mu tiim on Tallinnas, siis tahan siin viibides nende jaoks n-ö olemas olla.“