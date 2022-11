Pariisitar Anaïs (34) ja Nottinghamist pärit Mark (34) kohtusid Londonis ülikoolis õppides ning on olnud paar 12 aastat. Nende pulm leidis aset otse Pariisi südames, kohalikus linnaosavalitsuses, ning pulmapidu toimus koos 60 külalisega pealinna külje all maalilises Le Domaine de Quincampoix Châteaus. Naljatades märgivad abikaasad, et kuupäevaga sai võetud risk ning valik langes naljakal kombel 13. maile, mis oli juhuslikult reedene päev.