Tallinn Fashion Week | Hõbenõela nominent Hannes Rüütel toob moelavale kaks märgilist etappi disaineri teekonnal

Nagu aastaid tagasi, on selgi korral Rüütel inspiratsiooni ammutanud oma vanavanemate maakodust. ’’Nõukaaegsed seinavaibad ja mänguasjad, tapeedikihtide alt välja koorunud värvilaigud, vanaisa punutud sibulakorvid ja vanaema kootud kindad ja sokid. Kõik need elemendid üheskoos naturaalsete materjalidega loovad šiki ja võiks öelda, et isegi kergelt piduliku terviku. Seda igati kaasaegses ja omapärases võtmes,’’ kirjeldab disainer.