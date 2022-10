VIDEO | Hõbenõelale nomineeritud Ennos esitleb oma esimest meestele mõeldud kollektsiooni

2018. aastal ilmavalgust näinud Ennos on eeskujulik näide skandinaavialiku minimalismi ning kvaliteedi delikaatsest kombinatsioonist, millesse on pikitud ka Ida-Euroopale omast praktilisust. Samuti on alati fookuses laitmatu istuvus ning materjalide valik, seda ka uue meestekollektsiooni puhul.