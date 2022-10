Töörõõm on kadunud? Otsi koheselt abi!

„Elame ajastul, kus ootused endale ja teistele on seatud kõrgele, üle tähtsustatakse tulemusi ja saavutusi ning pidevalt on kuhugi kiire ja valitseb hirm millestki ilma jääda. Varem või hiljem annab keha teada, et energiavarud on otsakorral, ja keeldub koostööd tegemast, kuniks me ei anna talle aega ja ressursse taastumiseks,“ tõdeb kliiniline psühholoog Kai Rohulaid, kelle sõnul võib läbipõlemisest märkamatult kujuneda raske meeleoluhäire ehk depressioon, millega kaasneb ka tugev ärevus.