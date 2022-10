VIDEO | Liina Stein toob Kuldnõela galale Prantsuse köögist ja Pariisi elust inspireeritud kollektsiooni

„Prantsusmaa restoranide kultuur on oluline osa sealsest elustiilist ning omaette kunstivorm, millesse nii loojad kui austajad suhtuvad väga kirglikult ning seda mitte ainult fine dining puhul, vaid ka lihtsamates söögikohtades einestades või kodus sõpru-tuttavaid võõrustades. Õhtusöök on elamus, milleks võetakse aega. Aperatiivist ja hors d’oeuvre'st kuni digestiivini on oluline ka väljanägemine, maitsenüansid ja detailid ning seltskond, kellega seda nautida. Selleks ei ole vaja sündmust ega ettekäänet, sest naudingud on osa igapäevaelust,“ selgitab moelooja, et see on üks põhjus paljude seas, miks Pariis tõepoolest on armastuse linn.