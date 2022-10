Alandlikult uhke

Aasta oli siis... ammu. Olin just tulnud Tallinna loomaaiast, kus oli kevadine heakorrastuspäev. Ka minu klassist moodustus üksus, mis käis riisumas ja metsaalust sodi koristamas – konisid, pudeleid ja loomulikult jäätisepabereid. Vaatlus paljastas, et just jäätis on suhkruvati kõrval üks loomasõprade levinumaid lemmiktoite.