Testime | Milliseid vitamiine oma päevakavasse lisada?

Vitamiinide võtmine on mul kindlasti aidanud tööpäeva hommikutel lihtsamini tõusta ja nädalavahetusel magan ma maksimaalselt kella 9ni. Kahel päeval magasin kella 11ni ja siis tundsin, et olen üle maganud.

Kuna mul on probleeme ka rauaga, siis olen proovinud ka Ecoshi rauddiglütsinaati. Kui ma rauda võtma hakkasin, oli mu ferritiin 11, ja kui kapslid otsa said ja uue vereproovi tegin, siis oli ferritiin tõusnud 35 peale. Töötab küll!

Igal õhtul enne magama minemist võtan ka probiootikume. Miks? Tänu neile sain lahti ebamäärastest kõhuvaludest. Siis kui olid suured kõhuvalud, manustasin Boulardii kapsleid, aga nüüd, kus enam kõhuvalusid ei ole, võtan Ecobioticu kapsleid. Veel olen täheldanud, et näos ei ole enam vistrikke, punne. Näonahk on ilus ja pehme.

Minu igapäevased Ecoshi toidulisandid on B-kompleksvitamiinid, D3-vitamiin, magneesium ja vette tilgutan Mineralexi tilkasid. Kuna mul on südamerütmihäired, siis B-kompleksvitamiinid ja magneesium hoiavad rütmi kontrolli all. Saan isegi öelda, et rütmihäireid on päevas vähem, kui ma korralikult ja regulaarselt neid manustan.

Ecoshi toodetega olen tuttav juba mõned aastad. Mul on välja kujunenud oma lemmikud, mida kasutan, ja kui need otsa saavad, siis tellin juurde.

C-vitamiin Acerolaga on mitmete vees lahustuvate vormidega ja kiirelt organismi jõudev bioaktiivne C-vitamiin.

Füüsiline aktiivsus on olnud keskpärane, kaks korda nädalas teen kõrge intensiivsusega kardiot ja umbes kahel päeval käin õhtul jalutamas. Kolm korda olen käinud ujumas. Lisaks teen matil harjutusi umbes 30 minutit, vahel 20, aga seda mitte samal päeval, kui teen intensiivset trenni.

Ühel kuuri nädalal olin haige. See mõjutas kindlasti mu füüsist ja sel nädalal ei teinud ma ka trenni.

Üldiselt tunnen, et mul on rohkem vastupanuvõimet ja jõuan trennis teha rohkem kui muidu, isegi kui päev on olnud pikk ja väsimus hiilib ligi. Veel olen tähele pannud, et jään õhtuti varem magama. Kui muidu jäin magama umbes 23 ja 24 vahel, siis viimasel ajal olen ma juba 22–22.30 voodis ja magama jään suhteliselt kohe.

Erli kuur: Ecozymi seedeensüümid ja Meelerahu toidulisand

Ecozymi seedeensüümid toetavad toidu lagundamist ja ainevahetust. Tootes sisalduvad ensüümid aitavad seedida nii valke, rasvu kui ka süsivesikuid.

Manustasin kuu aja jooksul iga päev seedeensüüme Ecozym Prime ja Meelerahu toidulisandeid. Esimene nädal möödus üsna muutusteta, kuid pärast seda hakkas iga nädal aina rohkem ja rohkem tunda andma, et mingid muutused on minu sees ikkagi aset leidmas.

Ecozym Prime – mul on päris tihti kõhus vastik puhituse tunne, mis on väga ebameeldiv, sest tunnen ennast paksuna ja see mõjutab ka mu enesekindlust. Pärast kuuajast kuuri aga on see täielikult kadunud. Samuti ei lähe kõht enam pärast igat lõunat punni nagu varem.

Ma ei ole kindel, kas see on ka ensüümiga seotud, aga üks asi, mida veel märganud olen, on see, et igasugune rämpstoiduisu on põhimõtteliselt kadunud!

Meelerahu – hetkel on mul väga pingelised ajad, mille tõttu olen ka igapäevaselt tööl närvitsenud ja väga kergelt ärritunud. Pärast testimisperioodi suudan ennast aga hulga rohkem vaos hoida ja mul ei viska enam närvitsemisest silme eest mustaks. Suudan rahulikult olukorrale otsa vaadata ja leida kiirelt lahenduse. Soovitan Meelerahu toidulisandit väga just neile, kellel samuti pingelised ajad käsil.

Kliki siia ja vasta Ecoshi kodulehel mõnele küsimusele, et leida endale sobivad tooted. Lisaküsimuste korral võid neile aga julgesti ka kirjutada. Ecoshi terapeudid Angelika ja Agnes aitavad täpselt välja selgitada, millist toidulisandit oma sümptomite parandamiseks tasuks tarvitada.