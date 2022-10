Pariisi moenädal dikteerib trendi: haara krõpsupakk kaenlasse!

Kott on lukuga kinnitõmmatav ja paki peal on logo „Balenciaga Paris“. Sotsiaalmeedia igatahes kihab!

Naljatledes võib öelda, et nüüd on ametlik, et kokteilipidudele ja moeshowdele võib kaenlasse haarata paki krõpse. Tänu Balenciagale on see sellel sügisel moes.





Allikas: The Economic Times