Tallinn Fashion Week | Kuldnõela nominent Vilve Unt toob moenädala lavale kudumid, millest on saanud moerõivad

PROMENADE uue kollektsiooni nimi on „TASAKAAL…“, mis on disaineri tõlgendus arusaamadest globaalne mood või lokaalne mood; pärimus mood või päris mood.

Kombineerimislust – see on motoks ka Vilve Unti uuele kollektsioonile „TASAKAAL…“, millega soovib disainer nooruasajamoest läbi mälukildude ja isikliku kogemuse nii kandja kui loojana tähistada oma loomeperioodi moekunstnikuna.

„Uue loodava moekollektsiooni soosikuteks on kudumid, millest on saanud moerõivad. Taas on avastatud kootud kudumite võlu ja mugavus ning soojus. Tänased kootud esemed ühendavad endas vanu traditsioonilisi mustreid ja kaasaja moe nõudmisi. Ikka on populaarsed ka vanad etnograafilised koekirjad, inspiratsiooniks rahvakunst rikkaliku mustrivalikuga.“