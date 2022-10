5 kollageeni, mis muudavad naha nooruslikumaks

Kuidas valida õige kollageen?

Turul on hulganisti kollageeni sisaldavaid või puhtal kujul kollageeniga seotud tooteid. Kindel valik on Saksamaa kõrgkvaliteetne HECH Caviar Collagen Ruby Elixier kollageenijook peptiididega , sisaldades 11 000 mg hüdrolüüsitud kollageenpeptiide, mis on suurima ja puhtaima sisaldusega kõrgkvaliteetne merelist päritolu kollageen. Optimaalne päevane kogus kollageeni võikski jääda 10 000 kuni 11 000 mg juurde.

Teine oluline märksõna, mis HECHi kollageenijoogil on, on merelise päritoluga kollageen. On kindlaks tehtud, et merekollageen sarnaneb kõige enam inimese kehas leiduva kollageeniga. See võimaldab HECHi tootel hõlpsasti sooleseina läbida ja seetõttu jõuab see ka kiiremini kudedesse. Merekollageeni kohta kirjutavad uuringud sedagi, et see parandab naha elastsust ja niiskusesisaldust ning vähendab kortse. Lisaks parandab merekollageen kehas glükoosaminoglükaanide (GAGs) tootmist, mis on oluliseks komponendiks liigeste, ligamentide ja kõõluste moodustamisel.