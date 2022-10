GALERII | Uuenev Viru Keskus avas Ilusfääri ja tutvustas uusi moekauplusi. Vaata, kes olid kohal!

Peale Ilusfääri loomise on keskuses toimunud suured muutused ja sinna on jõudnud mitmed uued rahvusvahelised moe- ja elustiilibrändid. Järk-järgult uuenevas Viru Keskuses on läbinud uuenduskuuri veel mitmed kauplused.

Viru Keskus on üle 100 kaupluse, nende seas ka mitmete brändide Eesti või Baltikumi esinduspoed. Lähiajal on oodata veel häid uudiseid, kui keskuses avatakse Eesti ainus Jo Malone’i esindusbutiik.



Viru Keskuse tegevjuhi Gertti Kogermanni sõnul on põhjust rõõmustada: „Äärmiselt hea meel on näha, et nii Viru Keskus kui ka meie rentnikud on muutumas just selliseks, millisena näeme jaekaubanduse tulevikku. Dünaamiline, emotsioone ja üllatusi pakkuv, samas ei unustata kiire eluga linnainimese mugavuse ootust – meie juures saab kõik aetud. Külastaja saab planeerida ühele külaskäigule ostlemise koos iluprotseduuridega ning lõpetuseks rõõmustada end gurmeeroogadega Viru Toidutänaval.“